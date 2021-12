Milly Carlucci in una tv “non fatta di urla e choc”, poi fa chiarezza su Barbara d’Urso (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Milly Carlucci ha un’idea ben chiara del proprio modo di fare televisione ed in una recente intervista ripresa da BubinoBlog ha dichiarato: “In tv c’è stata l’irruzione della gente comune, persone che raccontano se stesse ma aspirano a diventare famose. Pur non sapendo cantare, ballare e recitare vogliono diventare dei personaggi. Questo ha un po’ inquinato il mondo televisivo perché si mette in secondo piano il concetto di professionalità. Ci sono poi programmi come Ballando con le Stelle, ma cito per esempio anche Tale e Quale Show, dove tu hai già una professionalità e ti metti in gioco nel ballo o nell’imitazione. Certo, la tv oggi non è più quella didattica degli anni ’60. Il nostro compito è quello di mescolare pillole di bellezza e attualità con il racconto di emozioni, ballo e storie personali, con moda e musica”. La conduttrice nelle proprie ... Leggi su biccy (Di mercoledì 15 dicembre 2021)ha un’idea ben chiara del proprio modo di fare televisione ed in una recente intervista ripresa da BubinoBlog ha dichiarato: “In tv c’è stata l’irruzione della gente comune, persone che raccontano se stesse ma aspirano a diventare famose. Pur non sapendo cantare, ballare e recitare vogliono diventare dei personaggi. Questo ha un po’ inquinato il mondo televisivo perché si mette in secondo piano il concetto di professionalità. Ci sono poi programmi come Ballando con le Stelle, ma cito per esempio anche Tale e Quale Show, dove tu hai già una professionalità e ti metti in gioco nel ballo o nell’imitazione. Certo, la tv oggi non è più quella didattica degli anni ’60. Il nostro compito è quello di mescolare pillole di bellezza e attualità con il racconto di emozioni, ballo e storie personali, con moda e musica”. La conduttrice nelle proprie ...

Advertising

IlContiAndrea : Oggi il talk #Programma sarà interamente dedicato a #BallandoConLeStelle ?? ?? Con me e @claudoe ci sarà… - SabrinaSalerno : Con sudore, fatica e solo con le nostre forze, SIAMO IN FINALE! Grazie di ?? a chi ci ha sempre sostenuto.… - milly_carlucci : Grandissime emozioni?????? Grazie #MonicaBellucci @Ballando_Rai #BallandoConLeStelle - StraNotizie : Milly Carlucci in una tv “non fatta di urla e choc”, poi fa chiarezza su Barbara d’Urso - BITCHYFit : Milly Carlucci in una tv “non fatta di urla e choc”, poi fa chiarezza su Barbara d’Urso -