La Roma in ansia per Smalling e Ibanez: Atalanta a forte rischio (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma - Mourinho trema , i suoi difensori centrali sono in a rischio forfait contro l'Atalanta. Nel match contro lo Spezia Chris Smalling e Roger Ibanez hanno riportato dei problemi muscolari che li ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 dicembre 2021)- Mourinho trema , i suoi difensori centrali sono in aforfait contro l'. Nel match contro lo Spezia Chrise Rogerhanno riportato dei problemi muscolari che li ...

