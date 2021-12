La ricetta Over per diventare “global”

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ma le aziende italiane devono decidere se affrontare a viso aperto la sfida dellaizzazione o abdicare alla “colonizzazione” straniera Intervento di Adriano Cerocchi (ceoSpa e board member Atlante Spa) La parola innovazione sembra essere oggi il mantra nel mondo del business. Di certo il mondo evolve e senza il cambiamento è difficile rimanere al passo, ma le nostre Pmi sono veramente pronte a farlo? E cosa occorre per incentivare il cambiamento di modelli, processi e prodotti all’interno delle nostre aziende? Che il genio italico sia riconosciuto a livello mondiale non v’è dubbio, tuttavia il nostro ecosistema spesso limita la capacità degli innovatori nostrani che partono svantaggiati nei confronti dei colleghi esteri. Non è esterofilia, ma il pensiero di Alec Ross, senior advisor innovazione del gno Obama e autore ...