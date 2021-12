Klopp: «Giusto rifare il sorteggio, Inter avversario difficile» (Di martedì 14 dicembre 2021) “Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare a San Siro per la prima volta… e adesso saranno due volte in tre mesi, quindi è una buona notizia! Tutto bene. Certo, è un sorteggio difficile, sicuramente. Sono la capolista in Italia, una buona squadra in un buon momento. Vedremo come andranno le cose fino a quando non ci incontreremo a febbraio”. Così Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, commenta il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League dove i Reds se la vedranno con l’Inter. Tra i nerazzurri, diversi giocatori hanno lunga esperienza in Premier League. “Sì, ovviamente Sanchez e Dzeko li conosciamo bene. E Lautaro Martinez è uno degli attaccanti più emozionanti del mondo, probabilmente. C’è Simone Inzaghi al suo primo anno e l’anno scorso sono stati campioni. Il modo di pensare del Liverpool ... Leggi su footdata (Di martedì 14 dicembre 2021) “Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare a San Siro per la prima volta… e adesso saranno due volte in tre mesi, quindi è una buona notizia! Tutto bene. Certo, è un, sicuramente. Sono la capolista in Italia, una buona squadra in un buon momento. Vedremo come andranno le cose fino a quando non ci incontreremo a febbraio”. Così Jurgen, allenatore del Liverpool, commenta ildegli ottavi di finale di Champions League dove i Reds se la vedranno con l’. Tra i nerazzurri, diversi giocatori hanno lunga esperienza in Premier League. “Sì, ovviamente Sanchez e Dzeko li conosciamo bene. E Lautaro Martinez è uno degli attaccanti più emozionanti del mondo, probabilmente. C’è Simone Inzaghi al suo primo anno e l’anno scorso sono stati campioni. Il modo di pensare del Liverpool ...

