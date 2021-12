In Spagna sono contenti di Villarreal-Juve: «Un colpo di fortuna incontrare i bianconeri» (Di martedì 14 dicembre 2021) «Un colpo di fortuna». Così El Pais definisce il sorteggio del Villarreal, che a causa dell’annullamento e della successiva ripetizione delle operazioni è passato dal Manchester City, presentato come «la squadra più sofisticata d’Europa» alla Juventus. «La peggiore Juventus del secolo», sempre secondo il Pais. Ormai da un anno, scrive il quotidiano spagnolo, la Juventus è imbrigliata in una certa mediocrità. Attualmente sesta in classifica (appaiata alla Roma) ma mai debole – soprattutto dal punto di vista caratteriale – quanto ha dimostrato nel triste pareggio di Venezia. Tanto debole che «la delusione è diventata una consuetudine» per una società combattuta in campo e fuori, con un Presidente indagato dalla Procura, che la scorsa settimana ha perquisito la sede del club. Non è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) «Undi». Così El Pais definisce il sorteggio del, che a causa dell’annullamento e della successiva ripetizione delle operazioni è passato dal Manchester City, presentato come «la squadra più sofisticata d’Europa» allantus. «La peggiorentus del secolo», sempre secondo il Pais. Ormai da un anno, scrive il quotidiano spagnolo, lantus è imbrigliata in una certa mediocrità. Attualmente sesta in classifica (appaiata alla Roma) ma mai debole – soprattutto dal punto di vista caratteriale – quanto ha dimostrato nel triste pareggio di Venezia. Tanto debole che «la delusione è diventata una consuetudine» per una società combattuta in campo e fuori, con un Presidente indagato dalla Procura, che la scorsa settimana ha perquisito la sede del club. Non è ...

Advertising

Corriere : In Spagna 68 medici della terapia intensiva di Malaga sono risultati positivi dopo una festa di Natale - Michel_Polledri : @Stefano0323 @MatteoBandit2 @r0b1nvd Guarda che la vaccinazione era fatta dalle nazionali, gli italiani erano tutti… - napolista : In Spagna sono contenti di #VillarrealJuve: «Un colpo di fortuna incontrare i bianconeri» El Pais distrugge la Vec… - Tiberio_Centi : @Mara1781 @FmMosca @Anita37540410 @Giusepp99918361 @GiulioMarini2 Si scusami mi sono confuso, in ogni caso è ancora… - DavidPianezzi : @Gabrigrifo1 @Cartabellotta @MaxGramel @Corriere Scusa, ma davvero, i continenti? Con la differenza di densità di p… -