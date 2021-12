I cani mutilati "per moda" con il taglio delle orecchie e poi venduti a cifre da capogiro (Di martedì 14 dicembre 2021) Una tendenza allarmante, una sorta di moda pericolosa, folle. In Gran Bretagna gli allevatori si offrono di tagliare parte delle orecchie dei cani per ragioni estetiche. La richiesta d'acquisto degli animali mutilati da cuccioli è dovuta... Leggi su europa.today (Di martedì 14 dicembre 2021) Una tendenza allarmante, una sorta dipericolosa, folle. In Gran Bretagna gli allevatori si offrono di tagliare partedeiper ragioni estetiche. La richiesta d'acquisto degli animalida cuccioli è dovuta...

