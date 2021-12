De Luca attacca Meloni | Patriota non è chi liscia il pelo ai no - vax

(Di martedì 14 dicembre 2021) Si possono dire tante cose sui modi di Dema sicuramente la sua comunicazione è diretta e incisiva. 'Il nome del prossimo presidente della Repubblica? Io un'idea ce l'avrei, ma non serve a niente…...

A chi gli chiedeva una opinione in merito alla proposta della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che ha invocato un 'presidente patriota' dopo Mattarella, Deha spiegato di considerare '...... Vincenzo De, quello dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e del Veneto,Zaia. Un ... E medici e infermieri, quelli che il popolo del No, 'sono stanchissimi'.Si possono dire tante cose sui modi di De Luca ma sicuramente la sua comunicazione è diretta e incisiva. “Il nome del prossimo presidente della Repubblica? Io un’idea ce l’avrei, ma non serve a niente ...Momento magico: dall’"Albero di Natale" col Lecce alle scommesse Sibilli e Piccinini. Tutte le mosse vincenti del timoniere nerazzurro ...