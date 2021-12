Ddl contro istigazione autolesionismo, via libera del Senato (Di martedì 14 dicembre 2021) Via libera all’unanimità del Senato al ddl che modifica il codice penale sui reati di istigazione alla violenza, all’autolesionismo e al suicidio. Il ddl ha ottenuto 205 voti a favore, 2 astensioni e nessun contrario. Il testo passa ora alla Camera. “I dati forniti dagli auditi in commissione Giustizia sull’istigazione all’autolesionismo sono allarmanti – ha detto la senatrice M5S Elvira Lucia Evangelista, vice presidente della commissione Giustizia, nella dichiarazione di voto del Movimento 5 Stelle – Un giovane su quattro, con età compresa tra gli 11 e i 14 anni ha affermato di aver visto intenzionalmente in rete immagini di altri ragazzi che si autoinfliggono ferite e il 60% ha dichiarato di aver condiviso immagini di comportamenti autolesionistici sui social network. Su circa ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) Viaall’unanimità delal ddl che modifica il codice penale sui reati dialla violenza, all’e al suicidio. Il ddl ha ottenuto 205 voti a favore, 2 astensioni e nessun contrario. Il testo passa ora alla Camera. “I dati forniti dagli auditi in commissione Giustizia sull’all’sono allarmanti – ha detto la senatrice M5S Elvira Lucia Evangelista, vice presidente della commissione Giustizia, nella dichiarazione di voto del Movimento 5 Stelle – Un giovane su quattro, con età compresa tra gli 11 e i 14 anni ha affermato di aver visto intenzionalmente in rete immagini di altri ragazzi che si autoinfliggono ferite e il 60% ha dichiarato di aver condiviso immagini di comportamenti autolesionistici sui social network. Su circa ...

Advertising

paladoc69 : RT @cnel_it: “Contro il #lavoro sfruttato e non dichiarato”. Alle 14.30 al #CNEL seminario sulle misure di contrasto e ddl 2404 Nannicini-… - MicheleFaioli : RT @cnel_it: “Contro il #lavoro sfruttato e non dichiarato”. Alle 14.30 al #CNEL seminario sulle misure di contrasto e ddl 2404 Nannicini-… - MusicaTricolore : RT @infocattolica: Eutanasia, il ddl in discussione è irricevibile, disumano e contro la scienza medica - TelevideoRai101 : Ddl contro autolesionismo,sì del Senato - RadioRadicale : Contro il #lavoro sfruttato e non dichiarato. Misure di contrasto e presentazione del DDL 2404 @TNannicini-… -