Dado | il comico denunciò l’ex fidanzato della figlia Ora è accusato di diffamazione | “Vogliono un risarcimento”

(Di martedì 14 dicembre 2021)pestato,denunciato (peraggravata). IlGabriele Pellegrini, in arte, è finito schiacciato in un controsenso giudiziario che da vittima lo vedrebbe diventare carnefice. Usiamo il condizionale perché ancora deve giungere a conclusione il procedimento giudiziario che lo vede coinvolto, ma poche ore fa durante l’ultima puntata del programma pomeridiano di Barbara D’Urso,ha ripresentato tutto il caso. All’inizio del 2019, quando suaall’epoca 14enne e il16enne erano in una situazione sentimentale da “tira e molla”,aveva parlato con il padre del ragazzo per provare a frenare l’irruenza del giovane che era stato denunciato dasei volte per stalking. “Lui ...

Aveva denunciato l'ex fidanzato della figlia per stalking e per aver subito un'aggressione, ora il, nome d'arte di Gabriele Pellegrini , rischia il processo per diffamazione. La vicenda risale al 2019 quando il ragazzo era ancora minorenne: alloraaccusò l'ex ragazzo della figlia, ...L' apertura della serata sarà affidata alromano Claudio Sciara, grande protagonista ad ... il talento musicale emergente Phebo ed il grandissimo ritorno nella perla dell' adriatico di, in ...Dado pestato, Dado denunciato (per diffamazione aggravata). Il comico Gabriele Pellegrini, in arte Dado, è finito schiacciato in un controsenso giudiziario che da vittima lo vedrebbe diventare ...La vicenda risale al 2019 quando il ragazzo era ancora minorenne, l'ex volto di Zelig a "Pomeriggio Cinque": "Ora mi accusa per un'intervista" ...