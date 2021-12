Colleferro | percepivano indebitamente il Reddito di Cittadinanza | 6 ‘furbetti’ denunciati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 dicembre 2021) Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Valmontone, al termine di una mirata attività di indagine volta a verificare la reale sussistenza dei requisiti dei percettori deldi, hanno denunciato 6 persone per indebita percezione della misura, prive dei requisiti previsti dalla normativa che, nell’arco di poco più di due anni (giugno 2019 – ottobre 2021) avrebbero sottratto complessivamente all’erario una somma di 43.000 euro.diagli arresti domiciliari Per quanto le vicende personali degli indagati non fossero tra loro collegate, il filo che unisce la narrazione di questa evento delittuoso è unico: tutti gli indebiti percettori, all’atto della presentazione della domanda, erano sottoposti ad una misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria, oppure, avevano nel ...