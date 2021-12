Ultime Notizie Roma del 13-12-2021 ore 13:10 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i vigili del fuoco dopo aver scavato tutta la notte hanno ritrovato i quattro corpi senza vita dei Dispersi nelle esplosioni a Ravanusa ad Agrigento i cadaveri erano sotto le macerie della palazzina di quattro piani crollata È salito così a 7 il bilancio delle vittime del crollo delle palazzine nella cittadina in provincia di Agrigento al momento non è da prendere in considerazione alcune ipotesi di anticipo delle vacanze natalizie così il Sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso sottolineando che la percentuale delle classi che ad oggi sono costrette alla didattica a distanza sei ridotta non più del 5% a livello nazionale proseguono Intanto i controlli sul rispetto delle norme anti covid nel fine settimana i Nas hanno chiuso 8 locali ha scoperto di essere positivo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i vigili del fuoco dopo aver scavato tutta la notte hanno ritrovato i quattro corpi senza vita dei Dispersi nelle esplosioni a Ravanusa ad Agrigento i cadaveri erano sotto le macerie della palazzina di quattro piani crollata È salito così a 7 il bilancio delle vittime del crollo delle palazzine nella cittadina in provincia di Agrigento al momento non è da prendere in considerazione alcune ipotesi di anticipo delle vacanze natalizie così il Sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso sottolineando che la percentuale delle classi che ad oggi sono costrette alla didattica a distanza sei ridotta non più del 5% a livello nazionale proseguono Intanto i controlli sul rispetto delle norme anti covid nel fine settimana i Nas hanno chiuso 8 locali ha scoperto di essere positivo ...

