Tragedia a Ravanusa | Sale a 7 il bilancio delle vittime a Ravanusa

virginiaraggi : Sono vicina alle famiglie delle vittime e dei dispersi coinvolti nella drammatica esplosione di #Ravanusa. Grazie a… - Agenzia_Ansa : Esplosione a #Ravanusa, estratto un corpo senza vita. E' la prima vittima della tragedia avvenuta ieri sera nell'Ag… - TeresaBellanova : Spaventose le immagini da #Ravanusa dove una fuga di gas ha provocato il crollo di una vasta area, con morti e feri… - stefano_6000 : RT @3BMeteo: Esplosione a #Ravanusa: sette morti, due dispersi e 100 sfollati Tragedia nell'Agrigentino, quattro palazzine crollate e tre s… - 3BMeteo : Esplosione a #Ravanusa: sette morti, due dispersi e 100 sfollati Tragedia nell'Agrigentino, quattro palazzine croll… -

Sono morti sotto le macerie di via Trilussa a, per colpa di una esplosione dovuta a una ... ma è di fatto un'altra vittima di questa. Leggi Anche Agrigento, estratti dalle macerie i ...Moltissimi cittadini sono partiti per la Germania, tornano soltanto per le ferie estive,, ... al confine con la provincia di Caltanissetta, è rimbalzata alla cronaca per ladovuta ...L'uomo aveva in animo di eliminare moglie e suocera e aveva tentato di contattare un sicario che si incaricasse di farlo per 30mila euro ...RAVANUSA (AGRIGENTO) – Ravanusa piange i propri morti nell’esplosione di venerdì sera. Gli ultimi quattro corpi sono stati ritrovati oggi ma già si ragiona sulle cause della tragedia. Il sindaco della ...