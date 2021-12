Sassuolo vs Lazio 2 a 1: tutti i numeri del match (Di lunedì 13 dicembre 2021) Successo casalingo del Sassuolo che conquista i tre punti al Mapei Stadium contro la Lazio di Maurizio Sarri. I neroverdi salgono a quota 23 punti in classifica, al dodicesimo posto. Stop per i biancocelesti che restano bloccati a quota 25 punti, all’ottavo posto in elenco, a ridosso dalla zona Europa. Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro partite in Serie A contro la Lazio (1P), un successo in più rispetto a quelli ottenuti in tutte le precedenti 13 sfide contro i biancocelesti nel massimo campionato (3N, 8P). Domenico Berardi ha realizzato nove reti contro la Lazio, in Serie A ha fatto meglio solamente contro il Milan (10): i biancocelesti sono la squadra contro cui l’attaccante neroverde è andato a segno in più gare diverse in nel massimo campionato italiano (otto). Mattia Zaccagni ha ... Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021) Successo casalingo delche conquista i tre punti al Mapei Stadium contro ladi Maurizio Sarri. I neroverdi salgono a quota 23 punti in classifica, al dodicesimo posto. Stop per i biancocelesti che restano bloccati a quota 25 punti, all’ottavo posto in elenco, a ridosso dalla zona Europa. Ilha vinto tre delle ultime quattro partite in Serie A contro la(1P), un successo in più rispetto a quelli ottenuti in tutte le precedenti 13 sfide contro i biancocelesti nel massimo campionato (3N, 8P). Domenico Berardi ha realizzato nove reti contro la, in Serie A ha fatto meglio solamente contro il Milan (10): i biancocelesti sono la squadra contro cui l’attaccante neroverde è andato a segno in più gare diverse in nel massimo campionato italiano (otto). Mattia Zaccagni ha ...

