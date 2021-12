Real: «Pronti ad azioni contro Uefa se sorteggio Champions ripetuto» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Real Madrid è pronto ad intraprendere azioni contro la Uefa se il sorteggio degli ottavi di Champions verrà ripetuto, come annunciato dall’organo di governo del calcio europeo. Lo annunciano i media spagnoli. I Blancos, abbinati nell’urna al Benfica, sono convinti che la loro parte di sorteggio sia da considerarsi valida in quanto l’annullamento si è verificato dopo che il Real e i portoghesi sono stati pescati. La Uefa ha annunciato che l’estrazione verrà interamente ripetuta alle 15. Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021) IlMadrid è pronto ad intraprenderelase ildegli ottavi diverrà, come annunciato dall’organo di governo del calcio europeo. Lo annunciano i media spagnoli. I Blancos, abbinati nell’urna al Benfica, sono convinti che la loro parte disia da considerarsi valida in quanto l’annullamento si è verificato dopo che ile i portoghesi sono stati pescati. Laha annunciato che l’estrazione verrà interamente ripetuta alle 15.

