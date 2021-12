PNRR e borse di studio. Due facce dello stesso diritto al futuro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Chiesto l’aumento del capitolo riguardante le borse di studio di 7 milioni di euro per garantirne la totale copertura. Per la gestione efficace del PNRR, formalizzata la capogruppo come luogo di confronto e coordinamento del Consiglio. “Nell’ambito della discussione sulla variazione di bilancio, di nuovo abbiamo alzato la voce sulle borse di studio universitarie per ottenere la copertura del 100 per cento degli aventi diritto, aumentando il capitolo corrispondente di 7 milioni di euro, così da bonificarle entro gennaio a tutte e tutti gli studenti”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Diego Sarno che sottolinea “Ci sarebbero stati più di 2000 studenti idonei fuori dalle borse di studio. Un dramma per chi, in difficoltà, ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Chiesto l’aumento del capitolo riguardante ledidi 7 milioni di euro per garantirne la totale copertura. Per la gestione efficace del, formalizzata la capogruppo come luogo di confronto e coordinamento del Consiglio. “Nell’ambito della discussione sulla variazione di bilancio, di nuovo abbiamo alzato la voce sullediuniversitarie per ottenere la copertura del 100 per cento degli aventi, aumentando il capitolo corrispondente di 7 milioni di euro, così da bonificarle entro gennaio a tutte e tutti gli studenti”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Diego Sarno che sottolinea “Ci sarebbero stati più di 2000 studenti idonei fuori dalledi. Un dramma per chi, in difficoltà, ...

