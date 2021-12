Maldestro in teatro a Napoli con “Io non sono pacifista”: inspirato ai diari di Gino Strada (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Antonio Prestieri, in arte Maldestro, uno degli artisti più apprezzati della scena cantautoriale italiana; torna al teatro e nello specifico sul palco del Piccolo Bellini di Napoli. Come autore, regista e attore si esibirà in un monologo dedicato a Gino Strada, il chirurgo che ha speso tutta la sua vita per salvare quella degli altri.“Io non sono pacifista” racconta la violenza della guerra. Il viaggio di un chirurgo che – dal Kurdistan al Ruanda, dall’Afghanistan alle zone più minate – ha speso tutta la sua vita per salvare quella degli altri. Un’analisi profonda e necessaria che spesso vede l’Occidente complice di questa follia contro l’umanità.“Era un uomo straordinario, di cui sentiremo molto la mancanza. È per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Antonio Prestieri, in arte, uno degli artisti più apprezzati della scena cantautoriale italiana; torna ale nello specifico sul palco del Piccolo Bellini di. Come autore, regista e attore si esibirà in un monologo dedicato a, il chirurgo che ha speso tutta la sua vita per salvare quella degli altri.“Io non” racconta la violenza della guerra. Il viaggio di un chirurgo che – dal Kurdistan al Ruanda, dall’Afghanistan alle zone più minate – ha speso tutta la sua vita per salvare quella degli altri. Un’analisi profonda e necessaria che spesso vede l’Occidente complice di questa follia contro l’umanità.“Era un uomo straordinario, di cui sentiremo molto la mancanza. È per ...

