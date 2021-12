Lecce, Strefezza e Di Mariano di nuovo ko (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lecce - La sfida di campionato con il Pisa ha lasciato qualche strascico in casa Lecce , e non si parla solo della rivoluzione in classifica. Strefezza e Di Mariano , schierati da Baroni nel big ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 13 dicembre 2021)- La sfida di campionato con il Pisa ha lasciato qualche strascico in casa, e non si parla solo della rivoluzione in classifica.e Di, schierati da Baroni nel big ...

Solido e attendista, il Pisa vince con un tiro contro un Lecce evanescente ... col passare dei minuti, inevitabilmente il Lecce concede: Nagy al 78' serve Sibilli che in corsa calcia ma senza centrare lo specchio della porta. Al minuto 81' è Strefezza, certamente il migliore ...

Lecce, Strefezza e Di Mariano di nuovo ko Corriere dello Sport.it Attacco incerottato e affaticato, Strefezza e Di Mariano lavorano a parte: ecco cos’hanno Il Lecce prosegue i lavori con qualche affanno legato alle condizioni fisiche ed atletica di alcuni degli elementi più utilizzati. Con la testa tra campionato e l’imminente match di Coppa Italia, il L ...

Serie B, 17°giornata: vincono Pisa e Brescia, super rimonta del Monza Non muta nulla, o quasi, in testa alla classifica del campionato di serie B dopo la 17.ma giornata che fa registrare i successi di Pisa e Brescia che restano al primo e al secondo posto della graduato ...

