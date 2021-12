La Roma non sbaglia e aggancia la Juve: Smalling e Ibanez trascinano Mourinho contro lo Spezia (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Roma torna al successo dopo due sconfitte consecutive. Si è conclusa la 17esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo la squadra di Mourinho e lo Spezia. Decisivi i difensori, ottimo anche il movimento di Abraham che non è riuscito solo a concretizzare. Le reti sono state realizzate da Smalling e Ibanez, tra il primo ed il secondo tempo. La compagine di Thiago Motta ha confermato ancora qualche problema di troppo, in fase di impostazione e nei metri finali del campo. Lo Spezia non è cattivo in zona gol, l’occasione di Manaj non è stata sfruttata. Nel finale espulso Afena-Gya, finisce 2-0. La squadra di Mourinho sale a quota 28 punti, Spezia fermo a 12. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 13 dicembre 2021) Latorna al successo dopo due sconfitte consecutive. Si è conclusa la 17esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo la squadra die lo. Decisivi i difensori, ottimo anche il movimento di Abraham che non è riuscito solo a concretizzare. Le reti sono state realizzate da, tra il primo ed il secondo tempo. La compagine di Thiago Motta ha confermato ancora qualche problema di troppo, in fase di impostazione e nei metri finali del campo. Lonon è cattivo in zona gol, l’occasione di Manaj non è stata sfruttata. Nel finale espulso Afena-Gya, finisce 2-0. La squadra disale a quota 28 punti,fermo a 12. L'articolo CalcioWeb.

