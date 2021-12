GF vip, Manuel fa toccare a Lulù il punto in cui gli è entrato il proiettile (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, al GF Vip, sembra essersi creata una nuova intimità: i due sono sempre più vicini, tanto che il nuotatore ha fatto un gesto dolcissimo nei suoi confronti, che riguarda la ferita del proiettile che lo ha costretto a rimanere in sedia a rotelle. LEGGI ANCHE:– GF Vip, Aldo Montano e il gesto mancato di Manuel: cosa notano gli utenti nell’ultima nottata al GF Manuel Bortuzzo non riesce più a staccarsi da Lulù Selassié: i due stanno sempre insieme e lui le ha mostrato e fatto toccare la cicatrice del proiettile. È segno di una ritrovata e sempre maggiore intimità tra i due? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa MediasetManuel Bortuzzo mostra e fa toccare a ... Leggi su funweek (Di lunedì 13 dicembre 2021) TraBortuzzo eSelassié, al GF Vip, sembra essersi creata una nuova intimità: i due sono sempre più vicini, tanto che il nuotatore ha fatto un gesto dolcissimo nei suoi confronti, che riguarda la ferita delche lo ha costretto a rimanere in sedia a rotelle. LEGGI ANCHE:– GF Vip, Aldo Montano e il gesto mancato di: cosa notano gli utenti nell’ultima nottata al GFBortuzzo non riesce più a staccarsi daSelassié: i due stanno sempre insieme e lui le ha mostrato e fattola cicatrice del. È segno di una ritrovata e sempre maggiore intimità tra i due? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa MediasetBortuzzo mostra e faa ...

