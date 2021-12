Fumo e fiamme da una casetta di Natale: Vigili del Fuoco in azione sul Sentierone (Di lunedì 13 dicembre 2021) Bergamo. Fumo e fiamme da una casetta di Natale in piazza Matteotti: l’allarme è stato lanciato da alcuni passanti attorno alle 8 di lunedì 13 dicembre. In pochi minuti sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco dalla centrale di via Codussi, che subito si è messa al lavoro per domare il rogo che altrimenti avrebbe potuto espandersi alla casette vicine. A prendere Fuoco, probabilmente a causa di un cortocircuito, una casetta che propone libri per ragazzi: una volta spente le fiamme la zona è stata bonificata. Nessun ferito. Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Bergamo.da unadiin piazza Matteotti: l’allarme è stato lanciato da alcuni passanti attorno alle 8 di lunedì 13 dicembre. In pochi minuti sul posto è arrivata una squadra deideldalla centrale di via Codussi, che subito si è messa al lavoro per domare il rogo che altrimenti avrebbe potuto espandersi alla casette vicine. A prendere, probabilmente a causa di un cortocircuito, unache propone libri per ragazzi: una volta spente lela zona è stata bonificata. Nessun ferito.

