Domenica in, Valeria Fabrizi prima dice che Elena Sofia Ricci non vuole più fare la suora e poi … (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nella giornata di ieri, Domenica 12 dicembre 2021 è andata in scena una nuova puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier. Tanti come sempre gli ospiti in studio, a cominciare dalla nota attrice Valeria Fabrizi, che sta avendo un successo davvero straordinario a Ballando con le stelle. L'attrice, alla veneranda età di 85 anni sta dimostrando di avere una grande vitalità e voglia di vivere che ha coinvolto davvero tutti. Ad ogni modo, nel salotto della sua grande amica Mara, Valeria ha parlato inevitabilmente della sua esperienza all'interno del programma, ed ancora della vita e della sua carriera. Sembra che nel corso dell'intervista, però, la nota attrice si sia lasciata scappare uno scoop che ha gettato milioni di telespettatori nello sconforto più totale.

