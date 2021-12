Disabili: Draghi, 'rinuncia a Dad per 1 su 4 in pandemia, tutela priorità assoluta governo' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Secondo le più recenti stime dell'Istat, le persone con Disabilità in Italia sono più di tre milioni. Questo numero, per quanto significativo, non rappresenta l'unicità di ogni vita. Ogni Disabilità è diversa e ha bisogno di un sostegno specifico. Soprattutto - ogni persona è diversa, e ha il diritto di seguire le proprie aspirazioni. L'assistenza deve tenere conto dell'individualità". Lo ha detto il premier Mario Draghi intervenendo alla Conferenza nazionale sulla Disabilità. "Dobbiamo accompagnare le persone con Disabilità nell'elaborazione di progetti di vita personalizzati e indipendenti - ha proseguito il presidente del Consiglio - La pandemia ha reso ancora più urgente agire in questo senso. La crisi sanitaria ha acuito le debolezze del sistema di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Secondo le più recenti stime dell'Istat, le persone contà in Italia sono più di tre milioni. Questo numero, per quanto significativo, non rappresenta l'unicità di ogni vita. Ognità è diversa e ha bisogno di un sostegno specifico. Soprattutto - ogni persona è diversa, e ha il diritto di seguire le proprie aspirazioni. L'assistenza deve tenere conto dell'individualità". Lo ha detto il premier Mariointervenendo alla Conferenza nazionale sullatà. "Dobbiamo accompagnare le persone contà nell'elaborazione di progetti di vita personalizzati e indipendenti - ha proseguito il presidente del Consiglio - Laha reso ancora più urgente agire in questo senso. La crisi sanitaria ha acuito le debolezze del sistema di ...

