“Dateci la Superlega, Ceferin out”: sorteggi Champions nel caos (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo la figuraccia in mondovisione durante il sorteggio degli ottavi di Champions League, su twitter va in tendenza l’hashtag “Ceferin-out”. Una figuraccia in mondovisione. Quanto accaduto in occasione dei sorteggi di Champions League è destinato a far discutere ancora per diverso tempo. L’Uefa, alla luce del “malfunzionamento del software fornito dal service” e del ricorso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo la figuraccia in mondovisione durante ilo degli ottavi diLeague, su twitter va in tendenza l’hashtag “-out”. Una figuraccia in mondovisione. Quanto accaduto in occasione deidiLeague è destinato a far discutere ancora per diverso tempo. L’Uefa, alla luce del “malfunzionamento del software fornito dal service” e del ricorso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Dateci Superlega Juve, no non meritiamo questo!!! ... utilizzato metodi sbagliati, cos'altro deve succedere?? Ci mettiamo pure la Superlega!! Ripeto che ... Dateci sempre un motivo per indossare una sciarpa bianconera al collo e portarla a testa alta. Ai ...

E il naufragar m'è dolce in questo basket: guida rapida per chi non ne ha mai abbastanza ... queste due composizioni rappresentano da anni la dimostrazione che l'idea Superlega non è tanto ... numeri da circo, time - out e notti insonni, sarà il vostro pane, in caso contrario dateci retta, ...

