Damiani | «Barcellona non è più lo stesso e Xavi non ha esperienza»

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “Meglio il? Difficile dirlo. Le grandi sfide fanno crescere la squadra e bisogna accettare il sorteggio con la convinzione di battere un avversario che non vive un grande momento, non è lodi qualche anno fa. L’assenza di Messi si fa sentire, poi la squadra ha giocatori importanti ma ormai non più giovanissimi e c’è bisogno di un ricambio. Ci sono giovani importanti ma non ti puoi aspettare continuità e che ti risolvano loro le partite.è stato un grande campione ma da allenatore non ha alcuna. Non si nasce imparati. Chi è stato un grande calciatore non è detto che sia anche un grande allenatore”. Così l’ex calciatore Oscar, agente Fifa, a radio Punto Nuovo.