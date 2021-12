Da Aprile 2022 offerta Sky sul digitale terrestre passa a Sky Q via internet (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nell’ambito del percorso di inovazione di Sky ha comunicato ai suoi clienti DTT che a partire dal 1° Aprile 2022, il servizio Sky sul digitale terrestre passerà ad una nuova soluzione che combina digitale terrestre e internet. In questo modo sarà possibile beneficiare dei vantaggi delle due tecnologie, con una più ampia offerta di canali lineari e la possibilità di fruire dei contenuti on... Leggi su digital-news (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nell’ambito del percorso di inovazione di Sky ha comunicato ai suoi clienti DTT che a partire dal 1°, il servizio Sky sulpasserà ad una nuova soluzione che combina. In questo modo sarà possibile beneficiare dei vantaggi delle due tecnologie, con una più ampiadi canali lineari e la possibilità di fruire dei contenuti on...

Advertising

fnicodemo : RT @impresacity: Cisco, il 2022 in cinque punti @CiscoItalia: Gianmatteo Manghi, alla guida dell’azienda da aprile scorso, traccia un bilan… - JCruijff14 : @Tizio030 Ieri è uscito malconcio, non torna prima dì aprile 2022 - CiscoItalia : RT @impresacity: Cisco, il 2022 in cinque punti @CiscoItalia: Gianmatteo Manghi, alla guida dell’azienda da aprile scorso, traccia un bilan… - InfoCLM : Domani la Biblioteca Italo Calvino ospita l'iniziativa 'La lettura a Torino' nell'ambito della rassegna '#Leggere i… - SimplasticSrl : Progettare con SMC e BMC É il tema della conferenza SMCCreate 2022 in programma all'inizio di aprile ad Anversa, or… -