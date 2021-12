Csm, le toghe di sinistra contro la riforma: “Gli eletti saranno scelti da correnti e potentati. E aumenterà il peso dei partiti sulle nomine” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un’ipotesi di riforma “molto lontana dalle attese” e dall’esigenza di “rimuovere le cause della deriva correntista e clientelare drammaticamente emersa negli ultimi due anni”. Anche le toghe progressiste di Area si scagliano contro il progetto di legge elettorale per il Consiglio superiore della magistratura (Csm), le cui linee essenziali sono state diffuse dal ministero della Giustizia. L’idea della Guardasigilli Marta Cartabia è un sistema maggioritario binominale a turno unico per l’elezione dei membri togati, 16 sui 27 totali: in ogni collegio passerebbero i due candidati che ottengono più voti. Un meccanismo che per i consiglieri Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo “farà sparire ogni opposizione allo strapotere delle correnti” e che ha già incontrato le critiche di Articolo 101, il gruppo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un’ipotesi di“molto lontana dalle attese” e dall’esigenza di “rimuovere le cause della derivasta e clientelare drammaticamente emersa negli ultimi due anni”. Anche leprogressiste di Area si scaglianoil progetto di legge elettorale per il Consiglio superiore della magistratura (Csm), le cui linee essenziali sono state diffuse dal ministero della Giustizia. L’idea della Guardasigilli Marta Cartabia è un sistema maggioritario binominale a turno unico per l’elezione dei membri togati, 16 sui 27 totali: in ogni collegio passerebbero i due candidati che ottengono più voti. Un meccanismo che per i consiglieri Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo “farà sparire ogni opposizione allo strapotere delle” e che ha già incontrato le critiche di Articolo 101, il gruppo di ...

