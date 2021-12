Coronavirus, esplode lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Nasti: c’entrano i vaccini (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il dibattito sul rapporto rischi-benefici dei vaccini anti-Covid 19 continua a dividere l’opinione pubblica, non a caso in queste ore si registra un acceso botta e risposta tra Chiara Nasti e Selvaggia Lucarelli. Ad avviarlo è la giudice di Ballando con le stelle, che in un intervento pubblico si scaglia contro l’invito appena lanciato dall’influencer ad una scelta consapevole e non indotta dal mainstream a vaccinarsi, alla luce delle controindicazioni che i vaccini antivirus hanno ad oggi registrato. E l’intervento della Lucarelli contro la Nasti, intanto, scatena tra le reazioni più disparate del web. Amici 21, Selvaggia Lucarelli lancia una ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il dibattito sul rapporto rischi-benefici deianti-Covid 19 continua a dividere l’opinione pubblica, non a caso in queste ore si registra un acceso botta e risposta tra. Ad avviarlo è la giudice di Ballando con le stelle, che in un intervento pubblico si scaglia contro l’invito appena lanciato dall’influencer ad una scelta consapevole e non indotta dal mainstream a vaccinarsi, alla luce delle controindicazioni che iantivirus hanno ad oggi registrato. E l’intervento dellacontro la, intanto, scatena tra le reazioni più disparate del web. Amici 21,lancia una ...

