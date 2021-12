Conte: 'All'Inter due anni intensi. Saranno competitivi per anni' (Di lunedì 13 dicembre 2021) TORINO - " Il premio Vittorio Pozzo? È un grandissimo orgoglio . Sappiamo bene cosa rappresenta Pozzo per la nostra categoria e per la Nazionale, per come l'ha condotta ai trionfi mondiali. Vedere il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 13 dicembre 2021) TORINO - " Il premio Vittorio Pozzo? È un grandissimo orgoglio . Sappiamo bene cosa rappresenta Pozzo per la nostra categoria e per la Nazionale, per come l'ha condotta ai trionfi mondiali. Vedere il ...

Conte: 'All'Inter due anni intensi. Saranno competitivi per anni' Antonio Conte su Tevez, Lukaku e Kane " Kane? Ho avuto il piacere di allenare tanti campioni, come Tevez, Lukaku , e adesso ho il piacere di allenarne uno come Harry. Mi ha sorpreso molto, si mette ...

Conte: "All'Inter due anni intensi. Saranno competitivi per anni" Corriere dello Sport Conte: "All'Inter due anni intensi. Saranno competitivi per anni" " Kane? Ho avuto il piacere di allenare tanti campioni, come Tevez, Lukaku, e adesso ho il piacere di allenarne uno come Harry. Mi ha sorpreso molto, si mette al servizio della squadra e lavora per es ...

