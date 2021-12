Cadice vs Granada: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Granada cercherà di chudere due vittorie consecutive nella Liga per la prima volta in questa stagione oggi, lunedì 13 dicembre, quando si recherà all’Estadio Nuevo Mirandilla per affrontare il Cadice. Gli ospiti entreranno in gara grazie alla vittoria per 2-1 sull’Alaves l’ultima volta, che li ha portati in 15° posizione in classifica, mentre il 18° Cadice ha subito una sconfitta per 3-1 contro l’Elche. Il calcio di inizio di Cadice vs Granada è previsto alle 21 Prepartita Cadice vs Granada: a che punto sono le due squadre? Cadice Il Cadice è stato così impressionante al suo ritorno nella massima serie del calcio spagnolo la scorsa stagione, rivendicando la 12a posizione in classifica, finendo con 10 punti di vantaggio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilcercherà di chudere due vittorie consecutive nella Liga per la prima volta in questa stagione oggi, lunedì 13 dicembre, quando si recherà all’Estadio Nuevo Mirandilla per affrontare il. Gli ospiti entreranno in gara grazie alla vittoria per 2-1 sull’Alaves l’ultima volta, che li ha portati in 15° posizione in classifica, mentre il 18°ha subito una sconfitta per 3-1 contro l’Elche. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilè stato così impressionante al suo ritorno nella massima serie del calcio spagnolo la scorsa stagione, rivendicando la 12a posizione in classifica, finendo con 10 punti di vantaggio ...

