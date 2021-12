Amici, Sabrina Ferilli offesa: “è una cafoncella” e lei non la prende bene, momenti di grande imbarazzo in studio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ieri, domenica 12 dicembre, è andata in inda un’altra puntata di Amici dove ne sono accadute delle belle. Vediamo cosa ha reso particolarmente frizzante la puntata. Sabrina Ferilli ospite ad Amici viene insultata: “E’ una cafoncella” Ieri ad Amici, tra i vari ospiti, c’era anche la grandissima amica di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli. La Ferilli è reduce da un’altra edizione di Tu si que vales da poco terminata dove riveste il ruolo di presidente della giuria popolare mentre come giurati ci sono Teo Mammuccari, Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Gerry Scotti. Ieri, per il giudizio sulla gara cover dei cantanti, Maria De Filippi ha voluto Sabrina Ferilli che ha subito detto di aver accettato volentieri ... Leggi su cityroma (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ieri, domenica 12 dicembre, è andata in inda un’altra puntata didove ne sono accadute delle belle. Vediamo cosa ha reso particolarmente frizzante la puntata.ospite adviene insultata: “E’ una” Ieri ad, tra i vari ospiti, c’era anche la grandissima amica di Maria De Filippi,. Laè reduce da un’altra edizione di Tu si que vales da poco terminata dove riveste il ruolo di presidente della giuria popolare mentre come giurati ci sono Teo Mammuccari, Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Gerry Scotti. Ieri, per il giudizio sulla gara cover dei cantanti, Maria De Filippi ha volutoche ha subito detto di aver accettato volentieri ...

Advertising

zazoomblog : Amici Sabrina Ferilli offesa: “è una cafoncella” e lei non la prende bene momenti di grande imbarazzo in studio -… - ladycapuleti : è l’upgrade della cabina telefonica dove la biondina ficcava Sabrina con ogni essere umano possibile, è così amici… - carlo234556 : RT @comeseibella_df: il modo in cui a maria non è più fregato nulla di amici ma ha dedicato un’ora intera solo a sabrina io per voi due mi… - Italia_Notizie : Amici, l’ometto Giovannino contro Sabrina Ferilli: “Sei proprio una cafoncella” - carlo234556 : RT @nonsisamaai: Io già immagino Sabrina Ferilli giudice del serale di Amici 21 e Giovannino che entra per fare show come una cabina telefo… -