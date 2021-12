Accordo "di principio" sulla fine della guerra di Corea (almeno secondo Seul) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Corea del Nord, Corea del Sud, Cina e Stati Uniti hanno concordato “in linea di principio” di dichiarare la fine formale della guerra di Corea, quasi 70 anni dopo che il conflitto si è concluso con una tregua traballante, ha affermato il presidente sudCoreano Moon Jae-in. Moon ha ammesso che i colloqui sulla guerra del 1950-53 erano stati frenati dalle obiezioni della Corea del Nord all’attuale “ostilità degli Stati Uniti”. Parlando a Canberra lunedì durante la sua visita di quattro giorni in Australia, Moon ha affermato di ritenere che le quattro parti principali abbiano concordato in linea di principio una dichiarazione di pace. Ma ha aggiunto che la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021)del Nord,del Sud, Cina e Stati Uniti hanno concordato “in linea di” di dichiarare laformaledi, quasi 70 anni dopo che il conflitto si è concluso con una tregua traballante, ha affermato il presidente sudno Moon Jae-in. Moon ha ammesso che i colloquidel 1950-53 erano stati frenati dalle obiezionidel Nord all’attuale “ostilità degli Stati Uniti”. Parlando a Canberra lunedì durante la sua visita di quattro giorni in Australia, Moon ha affermato di ritenere che le quattro parti principali abbiano concordato in linea diuna dichiarazione di pace. Ma ha aggiunto che la ...

Accordo "di principio" sulla fine della guerra di Corea (almeno secondo Seul) L'HuffPost Iva: accordo all'Ecofin per la riforma delle aliquote! Iva: raggiunto all'Ecofin l'accordo per la riforma delle aliquote. Aggiornata la lista di beni a cui applicare le aliquote ridotte. Addio alla tampon tax!

Accordo "di principio" sulla fine della guerra di Corea (almeno secondo Seul) Per il sudcoreano Moon l'intesa con Kim, Usa e Cina "è vicina". Quasi 70 anni dopo che il conflitto si è concluso con una tregua traballante ...

