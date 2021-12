Verba Volant #1 (Di domenica 12 dicembre 2021) da Porto X Le parole sono magia. E possiamo apprendere un modo nuovo di usare le parole ma anche, talvolta di non usarle affatto. Ad esempio quando le parole servono a etichettare il nostro Essere libero che si manifesta nella sola espressione “Io Sono”. Ogni sistema di potere crea definizioni e etichette per distruggere e … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 12 dicembre 2021) da Porto X Le parole sono magia. E possiamo apprendere un modo nuovo di usare le parole ma anche, talvolta di non usarle affatto. Ad esempio quando le parole servono a etichettare il nostro Essere libero che si manifesta nella sola espressione “Io Sono”. Ogni sistema di potere crea definizioni e etichette per distruggere e … proviene da Database Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Verba Volant FESTA DELLA TOSCANA/ Bubamara Teatro inaugura TeatroMobile: L'uomo dei due mondi Bubamara , da sempre impegnata nella diffusione della cultura della pace e dell'accoglienza, e fresca del debutto di 'Verba volant' , spettacolo interattivo per le scuole sulla violenza ...

Bubamara Teatro inaugura TeatroMobile Bubamara, da sempre impegnata nella diffusione della cultura della pace e dell'accoglienza, e fresca del debutto di "Verba volant", spettacolo interattivo per le scuole sulla violenza verbale che ...

Verba Volant Zazoom Blog Roberto Antonelli: "Cari ragazzi scrivere non è un dramma" Il presidente dei Lincei interviene nel dibattito sulla Maturità. E propone “un’operazione simpatia” a favore del tema ...

Bubamara Teatro inaugura TeatroMobile Sabato 11 in occasione della Festa della Toscana l'attiva compagnia teatrale presenta un nuovo progetto concepito per incentivare l'attenzione per lo spettacolo, per recuperare il pubblico rarefatto a ...

