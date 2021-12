Torino-Bologna 2-1 | le statistiche del match

Leggi su footdata

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ilha segnato almeno due gol in tutte le ultime cinque partite casalinghe di Serie A (4V, 1N) e non arrivava a cinque gare interne di fila con almeno due reti all’attivo dal 2016, sempre con Sinisa Mihajlovic in panchina. Tutte e tre le reti realizzate da Antonio Sanabria in questa Serie A sono arrivate all’Olimpico Grande. Più in generale, tutte le ultime sette marcature dell’attaccante granata sono arrivate in casa e in gare iniziate nell’11 titolare. 2 assist per Sasa Lukic in questa Serie A, uno in piú che nei suoi precedenti quattro campionati interi al(1). Solamente Salernitana e Genoa (due) hanno realizzato meno reti delnei primi tempi della Serie A in corso (cinque). Ilnon ha subito gol nel primo tempo in 12 delle sue 17 partite, nessuna squadra ha fatto ...