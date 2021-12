Slalom | pasticcio Vinatzer | fuori all' ultima porta Trionfa Noel | nono Razzoli

(Di domenica 12 dicembre 2021) Uscire all', quando era lanciato verso il podio: Alexdeve rinviare l'appuntamento con la vittoria dopo una gara incredibile. Secondo dopo la prima manche nellodi Val d'...

La Gazzetta dello Sport

Uscire all'ultima porta, quando era lanciato verso il podio: Alex Vinatzer deve rinviare l'appuntamento con la vittoria dopo una gara incredibile. Secondo dopo la prima manche nello slalom di Val d'Isere, a soli 12 centesimi da Clement Noel, l'azzurro viaggiava a tutta velocità nella seconda manche ma è finito fuori dopo aver saltato all'ultima porta. A trionfare è Clement Noel, ......

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.05: Si chiude qui la nostra diretta, grazie per averci seguito e buona domenica 14.01: Questa la classifica di Coppa del Mondo di slalom: 1 NOEL Clement FR ...Uscire all'ultima porta, quando era lanciato verso il podio: Alex Vinatzer deve rinviare l'appuntamento con la vittoria dopo una gara incredibile. Secondo dopo la prima manche nello slalom di Val d'Is ...