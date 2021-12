Papa: quest'anno più armi che in 2020, statistica mi addolora (Di domenica 12 dicembre 2021) "A me addolora tanto la statistica. Ho letto l'ultima: quest'anno sono state fatte più armi dell'anno scorso. Le armi non sono la strada!". Lo ha detto il Papa all'Angelus nel corso di un appello alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 dicembre 2021) "A metanto la. Ho letto l'ultima:sono state fatte piùdell'scorso. Lenon sono la strada!". Lo ha detto ilall'Angelus nel corso di un appello alla ...

