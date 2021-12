Pamela Prati | l’annuncio choc | “Ecco tutta la verità su Mark Caltagirone”

(Di domenica 12 dicembre 2021)è tornata a parlare della vicenda che l’ha coinvolta due anni fa e che l’ha portata al centro del gossip: il caso. La showgirl aveva raccontato pubblicamente in diverse interviste di aver conosciuto quest’uomo, con il quale era pronta a sposarsi, onde poi scoprire chenon esisteva. Una vicenda che ricorda molto quella capitata al pallavolista Roberto Cazzaniga, che dopo 15 anni di chat online con quella che lui credeva essere la modella Alessandra Ambrosio, ha scoperto di essere stato vittima di una truffa. Al contrario di quanto accaduto per Cazzaniga, per il quale sono arrivati tantissimi attestati di vicinanza e solidarietà,ha confessato di essersi sentita messa alla gogna: “La cosa che mi ferisce di ...

dice la sua sul caso di Roberto Cazzaniga, il pallavolista truffato da una presunta modella con la quale avrebbe avuto un fidanzamento a distanza, e accusa le persone che non le hanno ...La showgirl torna sul caso del fidanzato inesistente che ha molte analogie con la vicenda dell'ex pallavolista, per 15 anni convinto di essere legato a ...LEGGI ANCHE –>Valeria Marini svela il dramma che ha vissuto con il primo marito. Pamela Prati, che fine ha fatto dopo Mark Caltagirone. La showgirl non ha potuto cancellare quanto messo in piedi con M ...Roberto Cazzaniga ha confessato di aver speso più di 700 mila euro per lei: Nel caso di Pamela Prati, è stata una storia che ha goduto di vetrine in serie, dai social ai rotocalchi televisivi. Pamela ...