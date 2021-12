LIVE – Vibonese-Avellino 0-1 | Serie C 2021 2022 DIRETTA

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ladi, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di domenica 12 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. DOVE VEDERE IL MATCH IN TV SITO LEGA PRO AGGIORNA LA0-1 46? – Inizia la ripresa TERMINA IL PRIMO TEMPO 44? – TRAVERSA VIBONES CON NGOM!! 35? – VANTAGGIO ...

Le probabili formazioni di Vibonese-Avellino VIBONESE (3-5-2): Marson; Mahrous, Polidori, Risaliti; Senesi, Grillo, Basso, Bellini, Cattaneo; Golfo, Sorrentino. All. D'Agostino. AVELLINO (4-3...