Francesco Sauro, giovane speleologo: chi è l’ospite di Kilimangiaro (Di domenica 12 dicembre 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su Francesco Sauro, 37 anni, speleologo, geologo e professore che esplora grotte e posti sperduti, ma incantevoli. Francesco Sauro è uno speleologo e geologo italiano, e questa domenica 12 sarà ospite a “Kilimangiaro”, il programma di Rai 1 dedicato ai viaggi. Insieme a Sauro ci sarà anche la la campionessa mondiale di apnea Alessia Zecchini. POTREBBE INTERESSARTI: Alessia Zecchini, chi è la campionessa italiana di apnea: tutti i record Francesco Sauro (fonte: Facebook) Chi è Francesco Sauro Classe 1984, Sauro nasce a Padova, il 17 settembre 1984. Nel 2003 si diploma al Liceo Classico Albino Marchesi. La ... Leggi su ck12 (Di domenica 12 dicembre 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su, 37 anni,, geologo e professore che esplora grotte e posti sperduti, ma incantevoli.è unoe geologo italiano, e questa domenica 12 sarà ospite a “”, il programma di Rai 1 dedicato ai viaggi. Insieme aci sarà anche la la campionessa mondiale di apnea Alessia Zecchini. POTREBBE INTERESSARTI: Alessia Zecchini, chi è la campionessa italiana di apnea: tutti i record(fonte: Facebook) Chi èClasse 1984,nasce a Padova, il 17 settembre 1984. Nel 2003 si diploma al Liceo Classico Albino Marchesi. La ...

Advertising

scvcai : Tributo a Francesco Sauro, speleologo e scienziato, da Rolex – Venturer in the World - Scintilena : Tributo a Francesco Sauro, speleologo e scienziato, da Rolex – Venturer in the World -