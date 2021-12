Esce dall'auto dopo un incidente e cade in un pozzo: 20enne muore annegato (Di domenica 12 dicembre 2021) I carabinieri di Toano indagano su un tragico incidente che ha coinvolto un ragazzo appena ventenne morto annegato in un vascone per la raccolta di acqua.Secondo la prima ricostruzione dei militari il giovane sarebbe avrebbe perso il... Leggi su europa.today (Di domenica 12 dicembre 2021) I carabinieri di Toano indagano su un tragicoche ha coinvolto un ragazzo appena ventenne mortoin un vascone per la raccolta di acqua.Secondo la prima ricostruzione dei militari il giovane sarebbe avrebbe perso il...

Ultime Notizie dalla rete : Esce dall Evita il lungomare e si ritrova nel sottopasso: esce dall’auto poco prima che venga sommersa il Resto del Carlino Esce da auto dopo incidente e cade in pozzo, muore 20enne Un ragazzo di vent'anni è uscito fuori strada con l'auto che stava guidando e, verosimilmente, dopo l'impatto è uscito dalla vettura ma sarebbe scivolato in un vascone con 4 metri d'acqua ...

