Coffi-Corto | si assegnano i premi agli autori

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 12 dicembre 2021) Giornata finale per la XVI edizione del «globo Film Festival Italia» domenica 12 dicembre. Si parte alle 19.00 con i libri e la sezione-Book. Protagonisti saranno due, entrambi in forza alla casa editrice Neo Edizioni. Giampaolo G. Rugo con il suo libro “Acari”: sceneggiatore di “Governance” in onda su Prime Video, Rugo ha vinto il Globo d’oro ed è stato finalista ai David di Donatello; Pippo Zarrella invece presenterà “Nero chiaro quasi bianco”; della sua scrittura Maurizio de Giovanni ha detto: «Come non innamorarsi dell’avvocato Oreste Ferrajoli, e della scrittura acida, corrosiva e divertentissima di Pippo Zarrella? Segnatevi questo nome, perché ne sentiremo parlare». Saranno in dialogo con il fondatore della casa editrice Neo Edizioni, Francesco Coscioni. Alle 20.00, ...