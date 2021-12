Classifica piloti Formula Uno: la situazione a poche ore dall’ultima gara (Di domenica 12 dicembre 2021) Un finale di stagione pazzesco in F1, con il titolo iridato in bilico tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il campione del mondo inglese in carica e lo sfidante olandese arrivano al Gran Premio di Abu Dhabi appaiati in Classifica: chi vince si prenderà il titolo. Sarà una sfida emozionante: ecco la Classifica piloti in Formula Uno. Classifica piloti Formula Uno: la situazione Ecco l’intricata situazione ad una gara dal termine di questo bellissimo finale di stagione in Formula Uno: 1 Verstappen M. Red Bull 369.5 2 Hamilton L. Mercedes 369.5 3 Bottas V. Mercedes 218 4 Perez S. Red Bull 190 5 Leclerc C. Ferrari 158 6 Norris L. McLaren 154 7 Sainz Jr ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Un finale di stagione pazzesco in F1, con il titolo iridato in bilico tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il campione del mondo inglese in carica e lo sfidante olandese arrivano al Gran Premio di Abu Dhabi appaiati in: chi vince si prenderà il titolo. Sarà una sfida emozionante: ecco lainUno.Uno: laEcco l’intricataad unadal termine di questo bellissimo finale di stagione inUno: 1 Verstappen M. Red Bull 369.5 2 Hamilton L. Mercedes 369.5 3 Bottas V. Mercedes 218 4 Perez S. Red Bull 190 5 Leclerc C. Ferrari 158 6 Norris L. McLaren 154 7 Sainz Jr ...

