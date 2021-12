Classifica Mondiale piloti F1 2021: Verstappen in trionfo, Hamilton battuto all’ultimo giro! Sainz davanti a Leclerc (Di domenica 12 dicembre 2021) Classifica Mondiale piloti F1 2021 1. Max Verstappen (Red Bull) 395,5 2. Lewis Hamilton (Mercedes) 387,5 3. Valtteri Bottas (Mercedes) 230 4. Sergio Perez (Red Bull) 1905. Carlos Sainz (Ferrari) 164,5 6. Lando Norris (McLaren) 1607. Charles Leclerc (Ferrari) 159 8. Daniel Ricciardo (McLaren) 115 9. Pierre Gasly (AlphaTauri) 110 10. Fernando Alonso (Alpine) 81 11. Esteban Ocon (Alpine) 74 12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 43 13. Lance Stroll (Aston Marin) 34 14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 32 15. George Russell (Williams) 16 16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 10 17. Nicholas Latifi (Williams) 718. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 3 19. Mick Schumacher (Haas) 0 20. Robert Kubica (Haas) 0 VIDEO: IL SORPASSO DI MAX Verstappen ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021)F11. Max(Red Bull) 395,5 2. Lewis(Mercedes) 387,5 3. Valtteri Bottas (Mercedes) 230 4. Sergio Perez (Red Bull) 1905. Carlos(Ferrari) 164,5 6. Lando Norris (McLaren) 1607. Charles(Ferrari) 159 8. Daniel Ricciardo (McLaren) 115 9. Pierre Gasly (AlphaTauri) 110 10. Fernando Alonso (Alpine) 81 11. Esteban Ocon (Alpine) 74 12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 43 13. Lance Stroll (Aston Marin) 34 14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 32 15. George Russell (Williams) 16 16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 10 17. Nicholas Latifi (Williams) 718. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 3 19. Mick Schumacher (Haas) 0 20. Robert Kubica (Haas) 0 VIDEO: IL SORPASSO DI MAX...

Advertising

GiuseppeZlatan2 : Secondo voi la classifica finale può cambiare le gerarchie tra Sainz e Leclerc per il prossimo mondiale??? #SkyMotori - GiuseppeZlatan2 : Secondo voi la classifica finale può cambiare le gerarchie tra Sainz e Leclerc per il prossimo mondiale?? #skymotori - FormulaPassion : #F1 | Mercedes campione tra i costruttori, Ferrari terza #AbuDhabiGP - FormulaPassion : #F1 | La classifica finale del 2021: Max batte Lewis di otto punti, Sainz è il primo degli 'altri'. Lo spagnolo sco… - inthetvees : RT @_thegod_father: E ALLORA RT SE LA SCUDERIA HA UN PILOTA IN P5 NELLA CLASSIFICA MONDIALE -