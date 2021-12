Bufera Vip truffati: “Ci avevano promesso il reality e chiesto soldi. Signorini? Non tutela tutti”. Parte la denuncia, Fan sconvolti (Di domenica 12 dicembre 2021) Oggi intervistiamo Sofia Calesso, ex Partecipante di Temptation Island, che recentemente ha subito una truffa riguardante un reality a cui avrebbe dovuto Partecipare. Ecco il suo racconto Ciao Sofia! Come stai? Come procede il rapporto amoroso con Alessandro? Sto molto bene, sto vivendo un momento sereno, se non fosse stato appunto per questa situazione che ha lasciato il segno a tante persone. Con Alessandro stiamo convivendo da aprile, lo aspettavo da tanto e siamo contenti. Riguardo al servizio andato in onda a Striscia la Notizia, ci puoi spiegare cos’è successo? Sono stata io a contattarli e a raccontare la vicenda. Mi sono resa conto della grande truffa che c’era stata e che era in corsa. Avendo Partecipato a Temptation Island so benissimo come funziona un reality vero. Mi hanno ... Leggi su cityroma (Di domenica 12 dicembre 2021) Oggi intervistiamo Sofia Calesso, excipante di Temptation Island, che recentemente ha subito una truffa riguardante una cui avrebbe dovutocipare. Ecco il suo racconto Ciao Sofia! Come stai? Come procede il rapporto amoroso con Alessandro? Sto molto bene, sto vivendo un momento sereno, se non fosse stato appunto per questa situazione che ha lasciato il segno a tante persone. Con Alessandro stiamo convivendo da aprile, lo aspettavo da tanto e siamo contenti. Riguardo al servizio andato in onda a Striscia la Notizia, ci puoi spiegare cos’è successo? Sono stata io a contattarli e a raccontare la vicenda. Mi sono resa conto della grande truffa che c’era stata e che era in corsa. Avendocipato a Temptation Island so benissimo come funziona unvero. Mi hanno ...

