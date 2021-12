Brignone da sogno | ' Ho attaccato a tutta | una delle mie vittorie più belle'

Advertising

Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Brignone da sogno: “Una delle vittorie più belle della mia carriera” #fisski - Gazzetta_it : Brignone da sogno: “Una delle vittorie più belle della mia carriera” #fisski - infoitsport : Federica Brignone da sogno, grande Italia a St. Moritz - sportal_it : Federica Brignone da sogno, grande Italia a St. Moritz -

Ultime Notizie dalla rete : Brignone sogno

incontenibile Federica. Il successo nel superG di St. Moritz la proietta nella storia, con 17 vittorie è diventata l'azzurra più vincente superando Deborah Compagnoni: 'È una vittoria che va al di là delle cifre ...... il meglio dello sport italiano del 2020 premiato oggi a Milano Tra le quali Federica. L'... Ai Giochi 2022 sogna l'oro bis in discesa? 'Ilè fare bene nei giorni di gara. E basta'. Tutta ...Terza piazza per Mikaela Shiffrin a 0.43, quarta per la sorprendente Alice Robinson a 0.52 (e al secondo intermedio era prima…). Addirittura cinque le italiane nei primi otto posti: Sofia Goggia quint ...Le parole della ticinese, al primo sigillo stagionale (e sono 6 vittorie e 2 secondi posti negli ultimi 8 super-g disputati!). Soddisfatta anche la statunitense, al 111° ...