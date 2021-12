A Ravanusa è un disastro | ci sono 4 morti 3 donne e 1 uomo e altre 5 persone mancano all’appello

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 12 dicembre 2021)4 le vittime accertate sino ad ora del crollo della palazzina a, come reso noto dalla Protezione Civile regionale della Sicilia. Una prima vittima, unanziano, è stato ritrovato poco tempo dopo l’esplosione. Purtroppo il bilancio della tragedia si è aggravato dopo che, al termine di un’intera notte di ricerche, una seconda vittima è stata estratta dalle macerie, si tratta di una donna anziana. Sempre in mattinata il ritrovamento degli altri due corpi: si tratta ancora di due. Settedisperse (ora necinque) appartengono allo stesso nucleo familiare ed erano nella stessa palazzina al momento dell’esplosione, due in un’altra. Due dei dispersi sarebbero bambini. La notizia, che era stata in principio smentita, sembra invece avere trovato conferme ...