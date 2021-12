Voleva abbandonare Vite al Limite, poi l’incredibile colpo di scena: avete visto com’è oggi? Impressionante (Di sabato 11 dicembre 2021) Dapprima Voleva abbandonare Vite al Limite, poi il colpo di scena incredibile: avete visto com’era ora? Davvero Impressionante. Diciamoci la verità: prendere parte a Vite al Limite non è assolutamente cosa da tutti. Il percorso nella clinica di Houston, seppure porti ad un raggiungimento personale davvero incredibile per ciascuno dei suoi protagonisti, presenta spesso alti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 11 dicembre 2021) Dapprimaal, poi ildiincredibile:com’era ora? Davvero. Diciamoci la verità: prendere parte aalnon è assolutamente cosa da tutti. Il percorso nella clinica di Houston, seppure porti ad un raggiungimento personale davvero incredibile per ciascuno dei suoi protagonisti, presenta spesso alti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

supermalaxx : Lunedì in Puntata bisogna chiedere ad Axb come mai voleva abbandonare e come mai non ha ricevuto videomessaggi dalla famiglia #gfvip - MadamaButterfl8 : io me la ricordo la notte in cui Stefania voleva abbandonare e mi ricordo pure che ho pianto tantissimo lol - Bnjmrj : Ma questa che voleva le clip con clarissa con abbracci. Amore per la clip amicizia zorzando abbiamo dovuto aspettar… - LaStanzaInFondo : Ma perché Alex ha fatto quella sfuriata e voleva abbandonare di nuovo la casa? #GFVIP - AlessandraCiav3 : @Cecilia_esse In questa specifica situazione del video chi voleva abbandonare la casa? -