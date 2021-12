Advertising

Avvenire_Nei : La prefazione del cardinale Gualtiero Bassetti al nuovo libro di papa Francesco Guardare verso l'Alto, guardare ver… - Pontifex_it : Lo Spirito ci chiama oggi a risanare le ferite dell’umanità con l’olio della carità. Sviluppiamo insieme, cattolici… - Pontifex_it : Le Beatitudini sono la perenne costituzione del cristianesimo, la bussola per orientare le rotte che i cristiani af… - KattInForma : Vangelo del giorno: Matteo 17,10-13 – Audio e commento Papa Francesco - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - Le venute del Signore ... aderire al principio della realtà e a tenere alta la guardia della vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

Avvenire

Come insegna il, è necessario e persino utile che gli scandali avvengano. Tuttavia la vicendamagistrato Catello Maresca, che in questi giorni sta occupando le prime pagine dei giornali, non può essere ...Dalsecondo Matteo Mt 17,10 - 13 Mentre scendevano dal monte, i discepoli ... ParolaSignore.Come insegna il Vangelo, è necessario e persino utile che gli scandali avvengano. Tuttavia la vicenda del magistrato Catello Maresca, che in questi giorni sta occupando le prime pagine ...Gesù non nutriva molta simpatia per i ricchi, anzi, stando al vangelo, sembra gli fossero proprio antipatici. E non è vero, come ha sempre sostenuto la chiesa per giustificare le proprie ricchezze e p ...