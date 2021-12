Unicef, 75 anni fa nasceva il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Di sabato 11 dicembre 2021) L’Unicef, è stato istituito dall’Assemblea Generale dell’ONU l’11 dicembre 1946 come Fondo di emergenza per assistere i bambini dei paesi europei nella fase post-bellica. Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, diventa poi, nel 1953, permanente con un mandato rivolto all’infanzia e all’adolescenza di Africa, Asia e America latina. Nasce con lo scopo di aiutare i bambini vittime della seconda guerra mondiale. Ha oggi l’obiettivo di tutelare e promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti in tutto il mondo. Unicef, la storia Nel 1946 a New York viene istituito il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, in sigla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) L’, è stato istituito dall’Assemblea Generale dell’ONU l’11 dicembre 1946 comedi emergenza per assistere i bambini dei paesi europei nella fase post-bellica. Ilper, diventa poi, nel 1953, permanente con un mandato rivolto ale all’adolescenza di Africa, Asia e America latina. Nasce con lo scopo di aiutare i bambini vittime della seconda guerra mondiale. Ha oggi l’obiettivo di tutelare e promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti in tutto il mondo., la storia Nel 1946 a New York viene istituito ilper, in sigla ...

