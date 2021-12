Torna il?Salone dello?Studente (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Salone dello Studente di Campus fa tappa in Campania con un’edizione digitale e totalmente gratuita. Sette giorni (13-19 dicembre) ricchi di appuntamenti e stand virtuali, online e on demand, per far conoscere ai 320mila studenti delle scuole superiori della regione tutte le offerte formative post diploma. I primi quattro giorni (13-16 dicembre) gli eventi saranno in diretta streaming, mentre dal 17 al 19 dicembre saranno riproducibili on demand sulla piattaforma www.salonedelloStudente.it. Al Salone, che abbraccia anche il territorio gli studenti della Calabria, partecipano università, scuole e accademie nazionali e internazionali. Tra le realtà del territorio, alla manifestazione partecipano l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Iuad ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Salone dello Studente di Campus fa tappa in Campania con un’edizione digitale e totalmente gratuita. Sette giorni (13-19 dicembre) ricchi di appuntamenti e stand virtuali, online e on demand, per far conoscere ai 320mila studenti delle scuole superiori della regione tutte le offerte formative post diploma. I primi quattro giorni (13-16 dicembre) gli eventi saranno in diretta streaming, mentre dal 17 al 19 dicembre saranno riproducibili on demand sulla piattaforma www.salone.it. Al Salone, che abbraccia anche il territorio gli studenti della Calabria, partecipano università, scuole e accademie nazionali e internazionali. Tra le realtà del territorio, alla manifestazione partecipano l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Iuad ...

