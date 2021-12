Serie B 2021/2022: vittoria incredibile in rimonta del Monza sul Frosinone, il match finisce 3-2 (Di sabato 11 dicembre 2021) Gara intensa e spettacolare a Monza tra Monza e Frosinone che termina con il pareggio per 2-2. Difese quadrate, portieri attenti e i laziali che portano a casa la vittoria. Il match si sblocca nel secondo tempo con il gol di Garritano. Al minuto 62? arriva il raddoppio ospite di Zerbin. Il match è poi tutto un attacco del Monza. I padroni di casa trovano due reti con Ciurria, al minuto 70? e 87?. Nei minuti di recupero la ribalta su calcio di rigore con Mazzitelli. Risultato 3-2. Monza che porta a casa un’altra vittoria, tenendosi in zona play off, a soli -2 dalla prima in classifica. Il Frosinone invece rimane fermao a metà classifica, a 25 punti. RIVIVI IL LIVE DEL match I VOTI E LE PAGELLE PRIMO ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Gara intensa e spettacolare atrache termina con il pareggio per 2-2. Difese quadrate, portieri attenti e i laziali che portano a casa la. Ilsi sblocca nel secondo tempo con il gol di Garritano. Al minuto 62? arriva il raddoppio ospite di Zerbin. Ilè poi tutto un attacco del. I padroni di casa trovano due reti con Ciurria, al minuto 70? e 87?. Nei minuti di recupero la ribalta su calcio di rigore con Mazzitelli. Risultato 3-2.che porta a casa un’altra, tenendosi in zona play off, a soli -2 dalla prima in classifica. Ilinvece rimane fermao a metà classifica, a 25 punti. RIVIVI IL LIVE DELI VOTI E LE PAGELLE PRIMO ...

